До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная погода ожидается в Псковской области 11 января. Местами небольшой снег, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от -1 до -6 градусов, ночью – от -3 до -8.
В Пскове днём прогнозируется от -1 до -3 градусов, ночью – от -3 до -5. В Великих Луках днём – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.
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