До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове

10:16, 11 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 11 января. Местами небольшой снег, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от -1 до -6 градусов, ночью – от -3 до -8.

В Пскове днём прогнозируется от -1 до -3 градусов, ночью – от -3 до -5. В Великих Луках днём – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.