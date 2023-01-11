Россиян предупредили о временных задержках поставок лекарств в аптеки

10:42, 11 января 2023, ПАИ

О временных задержках в доставке лекарств в аптеки предупредил Росздравнадзор.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», - говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В ведомстве отметили, что ситуацией временного дефицита препаратов могут воспользоваться мошенники, которые предлагают доставить нужное лекарство за предоплату в размере половины или полной стоимости. При этом никакие гарантийные обязательства покупателю не предоставляются.