Фольклорный спектакль покажут в Поганкиных палатах

11:09, 11 января 2023, ПАИ

15 января в 16:00 в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника состоится рождественский спектакль «А на Святки дело было». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фольклорные ансамбли города Пскова – «Славный городок», «Коляда» и «Жарница» помогут окунуться в рождественскую атмосферу.

«В ходе театрализованного представления вы узнаете, как на Руси принимали в колядовщики, зачем нужны ряженые, о чем поется в подблюдных песнях, что значит «вертеп играть» и как правильно «коляду делить», - уточнили в музее.

Купить билет можно по ссылке. Запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.