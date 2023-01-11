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Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе, посвященном Новороссии

Историко-креативный конкурс для учащихся от 14 до 18 лет «Новороссия: от Екатерины Великой до наших дней» проводит ООО «Группа Компаний ИНКОННЕКТ» в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства.

Конкурс посвящен 240-летию со дня подписания императрицей Екатериной II Манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

Цели конкурса:
— сформировать интерес и любовь учащихся к изучению истории России, фактов, событий, судеб исторических личностей, свидетельствующих о культурно-исторической общности России и Новороссии.
— стимулировать учащихся к проведению собственных исторических исследований и креативному представлению результатов.
— приобщить учащихся к изучению, сохранению и возрождению культурного наследия, традиций и идеалов исторической Новороссии.

Участникам предстоит погрузиться в тему истории, развить свои способности в исследовательской деятельности и творческой презентации исторических фактов, объектов, личностей; креативно представить свой проект и выразить тем самым любовь к Родине и уважение к ее прошлому.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

Литература - «Рожденная из глубины души»
Живопись - «Остановись, мгновение»
Музыка - «Мелодии Новороссии»
Архитектура - «АрхИстория»
Историческая исследовательская работа - «Люди. События. Судьбы»

После подведения итогов победители отправятся в Севастополь — город, носящий гордое звание патриотической столицы России. В торжественной обстановке пройдет награждение лучших: вручение дипломов «Победитель конкурса», памятных призов и подарков.

Победители и их наставники смогут лично пообщаться с известными людьми и членами жюри конкурса, рассказать о своих проектах. Также ребят ждет интереснейшая программа: историко-культурный квест «Крымские секреты Екатерины Великой» и экскурсии с посещением музеев и исторических мест города.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Подробнее здесь

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