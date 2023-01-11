На 17% больше грузов перевезли по ОЖД в Псковской области в 2022 году

16:52, 11 января 2023, ПАИ

На 16,8% больше грузов перевезли по Октябрьской железной дороге в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По оперативной информации, в 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 507,9 тыс. тонн различных грузов.

В 2022 году погружено: строительных грузов – 183,1 тыс. тонн (+7,2%); нефти и нефтяных продуктов – 127,7 тыс. тонн (рост почти в четыре раза); лесных грузов – 93,8 тыс. тонн (-28,5%); лома черных металлов – 45 тыс. тонн (+14,3%); остальных и сборных грузов – 39,1 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

В декабре 2022 года на железнодорожных станциях в Псковской области было погружено 40,6 тыс. тонн, что на 24,6% больше, чем в декабре 2021 года.