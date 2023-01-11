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Культура

21 и 22 января Санкт-Петербургский балет покажет в Пскове четыре спектакля

Елена Коцюбира снова приедет в Псков. Фото из личного паблика артистки в соцсети «ВКонтакте»

21 и 22 января Санкт-Петербургский балет покажет четыре спектакля: гала-концерт «Шедевры балетной классики», два «Щелкунчика» и «Жизель». 

В эфире радиостанции «7 НЕБО» побывала лауреат международных конкурсов, ведущая артистка коллектива Елена Коцюбира.

«Когда ты видишь огромный зал, который тепло принимает, то четыре спектакля кажутся как один. Время летит незаметно», — сказала Елена.

А ещё балерина рассказала, что уже существуют такие пуанты, которые можно стирать. Поэтому заготавливать впрок одноразовые больше нет необходимости.

«В «Шедеврах балетной классики» зрители смогут увидеть ведущие партии из разных спектаклей. А «Щелкунчик» — это новогодний атмосферный спектакль, — отметила Елена. — Поэтому лучше приходить лучше с детьми».

Ведущие поинтересовались судьбой цветов, которые дарят зрители на спектаклях. «Артисты любят цветы. Все цветы обычно забираю с собой в самолёт», — честно призналась Елена Коцюбира и пригласила псковичей на предстоящие премьеры.

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