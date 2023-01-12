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Общество

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России

Иркутскую область в ближайшие дни ожидают морозы до 58 градусов, Якутию - до 63 градусов, Красноярский край - до 55 градусов. Аномально холодная погода также прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на девять градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в отдельных районах Якутии температура будет опускаться до 58-63 градусов мороза 13 и 14 января. В Оренбургской и Пензенской областях прогнозируется до 26-30 градусов мороза в ближайшие дни, а в Саратовской - до 22 градусов мороза. В отдельных районах Красноярского края ожидаются морозы до 52-55 градусов 12-14 января.

В среду столбики термометров опустились до 60 градусов мороза в якутском селе Оймякон. Накануне в Оленекском районе Якутии зафиксировали аналогичные показатели.

По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшее время характер погоды продолжит меняться и в Псковской области.  

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