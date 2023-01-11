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Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

Какая погода ждет жителей Псковской области на Крещение, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. 

По её словам, в ближайшее время характер погоды продолжит меняться.  

«У нас ожидается повышение температуры до слабоположительных значений, и такая погода, по предварительному прогнозу, должна сохраниться и на Крещение», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что крещенских морозов не предвидится.

По её словам, температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +4 градусов. Ожидается умеренный южный ветер. Возможны осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. 

Синоптик уточнила, что такая погода установится с 12-14 января.  

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