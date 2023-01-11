В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

17:25, 11 января 2023, ПАИ

Какая погода ждет жителей Псковской области на Крещение, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, в ближайшее время характер погоды продолжит меняться.

«У нас ожидается повышение температуры до слабоположительных значений, и такая погода, по предварительному прогнозу, должна сохраниться и на Крещение», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что крещенских морозов не предвидится.

По её словам, температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +4 градусов. Ожидается умеренный южный ветер. Возможны осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.

Синоптик уточнила, что такая погода установится с 12-14 января.