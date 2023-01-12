ПсковГУ приглашает школьников на ускоренный курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

11:15, 12 января 2023, ПАИ

Псковский государственный университет объявляет набор на ускоренный курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ за 3 месяца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В рамках программы ведется отработка заданий повышенной сложности, комплексное укрепление базы, моральная подготовка к сдаче на высокий балл по предметам: русский язык, математика, обществознание и история.

Срок обучения: февраль – май 2023 года. Программа рассчитана на 30 часов занятий. Обучение платное.

Записаться можно здесь: https://vk.com/club170736461?w=app5708398_-170736461.

Подробнее по телефону 201-699 (доб. 487/488), WhatsApp +7 (900) 998 14 41.