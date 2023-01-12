Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января

13:21, 12 января 2023, ПАИ

Доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 12 января, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Дело индивидуальное: кто подскажет, что читать, когда книжные полки завалены новинками? Пишут все: легко ли в современном мире стать писателем и стоит ли? Эстетическое удовольствие: домашние библиотеки снова в моде? Английская традиция и дьявол в Москве 30-х: почему «Гарри Поттер» и «Мастер и Маргарита» нравятся всем? Пелевин и Водолазкин или Васякина и Рябов: стоит ли выбирать раскрученных авторов? Наше все: почему подросткам ближе Пушкин, чем Лермонтов? Быть в тренде: что мотивирует человека читать книги? Эмоционально не вывезти: есть ли книга, которая не поддалась филологу?

Об этом и не только – в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч», «Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.