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Культура

Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января

Доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илона Мотеюнайте станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 12 января, в 14:00.

Темы для обсуждения:

  1. Дело индивидуальное: кто подскажет, что читать, когда книжные полки завалены новинками?
  2. Пишут все: легко ли в современном мире стать писателем и стоит ли?
  3. Эстетическое удовольствие: домашние библиотеки снова в моде?
  4. Английская традиция и дьявол в Москве 30-х: почему «Гарри Поттер» и «Мастер и Маргарита» нравятся всем?
  5. Пелевин и Водолазкин или Васякина и Рябов: стоит ли выбирать раскрученных авторов?
  6. Наше все: почему подросткам ближе Пушкин, чем Лермонтов?
  7. Быть в тренде: что мотивирует человека читать книги?
  8. Эмоционально не вывезти: есть ли книга, которая не поддалась филологу?

Об этом и не только – в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч»«Оглавление», «Минкульт»«Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.

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