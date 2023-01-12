Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере

13:33, 12 января 2023, ПАИ

Продукты и товары первой необходимости доставили сегодня, 12 января, на остров Залита сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Чтобы жители острова не чувствовали себя оторванными от «большой земли», органы власти организовали деятельность по доставке необходимых грузов, рассказали в ведомстве.

«Привлечение спасателей для данной работы оправданно, ведь именно у аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по льду и воде техника: катера и суда на воздушной подушке. На этом транспорте и осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции, пенсий. Также спасатели доставляют на удаленные территории врачей», — пояснили в пресс-службе ведомства.