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Общество

Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Продукты и товары первой необходимости доставили сегодня, 12 января, на остров Залита сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Чтобы жители острова не чувствовали себя оторванными от «большой земли», органы власти организовали деятельность по доставке необходимых грузов, рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Привлечение спасателей для данной работы оправданно, ведь именно у аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по льду и воде техника: катера и суда на воздушной подушке. На этом транспорте и осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции, пенсий. Также спасатели доставляют на удаленные территории врачей», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

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