В Полистовском заповеднике создана новая экологическая тропа

13:45, 12 января 2023, ПАИ

В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника. Маршрут называется «Люди и леса», он начинается в деревне Гоголево и проходит по территории охранной зоны заповедника.

Участникам экскурсии расскажут о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей.



«Этот маршрут мы можем назвать эколого-краеведческим, - пояснила заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева. - Здесь много внимания уделено рассказу о недавнем прошлом Полистовья. Есть стенды, посвящённые образу жизни крестьян, периоду Великой Отечественной войны, колхозам».



Все работы по созданию маршрута проводились при участии местных жителей: вместе с ними определили место для нового маршрута, вместе собирали краеведческую информацию по воспоминаниям и старым фотографиям. Предполагается, что и экскурсоводы будут из числа жителей деревни. Обучение методике проведения экскурсий пройдёт весной.

