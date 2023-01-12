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Общество

В Полистовском заповеднике создана новая экологическая тропа

Фото Татьяны Савраевой

В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника. Маршрут называется «Люди и леса», он начинается в деревне Гоголево и проходит по территории охранной зоны заповедника.

Участникам экскурсии расскажут о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей.

«Этот маршрут мы можем назвать эколого-краеведческим, - пояснила заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева. - Здесь много внимания уделено рассказу о недавнем прошлом Полистовья. Есть стенды, посвящённые образу жизни крестьян, периоду Великой Отечественной войны, колхозам».

Все работы по созданию маршрута проводились при участии местных жителей: вместе с ними определили место для нового маршрута, вместе собирали краеведческую информацию по воспоминаниям и старым фотографиям. Предполагается, что и экскурсоводы будут из числа жителей деревни. Обучение методике проведения экскурсий пройдёт весной.
 

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