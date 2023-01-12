Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежском районе умерла заслуженный учитель РФ Мария Лодзе

Ушла из жизни заслуженный учитель России из Себежского района Мария Лодзе. Она преподавала в Себежском филиале Псковского агротехнического колледжа с 1977 года, пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

«За многолетний добросовестный труд в системе образования Мария Лодзе награждена многочисленными районными, областными грамотами, ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ», - говорится в сообщении.

Администрация Себежского района, отдел образования, коллектив колледжа, педагогическая общественность, друзья и выпускники скорбят в связи с утратой и выражают искренние слова соболезнования в связи со смертью Марии Лодзе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

Псковский «Юный техник» стал победителем конкурса президентских грантов
12 января 2023

МЧС предупреждает псковичей о гололёде
12 января 2023

В Себежском районе умерла заслуженный учитель РФ Мария Лодзе
12 января 2023

Псковский следователь отличился на всероссийском конкурсе
12 января 2023

Псковичи могут сдать новогодние ели на переработку

12 января 2023

Какие автомобили подорожали в России сильнее всего, показало исследование

12 января 2023

В Красногородском районе застрелили трёх волков
12 января 2023

Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...