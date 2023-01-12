В Себежском районе умерла заслуженный учитель РФ Мария Лодзе

17:13, 12 января 2023, ПАИ

Ушла из жизни заслуженный учитель России из Себежского района Мария Лодзе. Она преподавала в Себежском филиале Псковского агротехнического колледжа с 1977 года, пишет газета «Призыв».

«За многолетний добросовестный труд в системе образования Мария Лодзе награждена многочисленными районными, областными грамотами, ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ», - говорится в сообщении.

Администрация Себежского района, отдел образования, коллектив колледжа, педагогическая общественность, друзья и выпускники скорбят в связи с утратой и выражают искренние слова соболезнования в связи со смертью Марии Лодзе.