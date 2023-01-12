Об ответственности за порчу мусорных баков напомнили псковичам

19:21, 12 января 2023, ПАИ

Об ответственности за порчу мусорных баков напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков».

За уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, наступает административная ответственность. Также существует понятие вандализма: это одна из форм разрушительного поведения человека, выражающаяся в разрушении объектов благоустройства, ответственность за которую включает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или лишения свободы сроком до трёх лет.

Кроме того, поджог или иной общеопасный способ уничтожения или повреждения имущества будет квалифицироваться по статье Уголовного кодекса, в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом человек, похитивший контейнер, может получить наказание по двум статьям до пяти и семи лет лишения свободы.

Отмечается, что чаще всего подобные действия совершают подростки, не достигшие совершеннолетия, которые не подозревают о том, что административную ответственность они несут уже с 16 лет, а уголовную — с 14 лет.

Следует подчеркнуть, что, помимо административной и уголовной ответственности, законом предусмотрена материальная ответственность в соответствии с Гражданским кодексом. В силу одной из его статей за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны. Более того, на них может быть составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».