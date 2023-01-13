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Васильев день наступил по народному календарю

Святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в IV веке в Каппадокии, вспоминали на Руси 13 января, пишет calend.ru.

Этому святому приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Вечер этого дня назывался щедрым. Хозяйки готовили большое количество еды, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости.

Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. 

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.
Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились. Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.
 

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