О причинах облысения расскажет врач на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 января, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Луценко.
- Коса – женская краса. Как сохранить волосы до старости?
- Что выросло, то выросло? Можно ли увеличить густоту волос?
- Постковидные потери. Чем поможет трихолог?
- Когда красота во зло. Агрессивный улучшайзинг.
- От БАДов до лечебных шампуней. В чем доктор поможет сэкономить?
- Мамины гены. Откуда берется лысина?
- У кого больше? Азиаты против европейцев.
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч», «Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.
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