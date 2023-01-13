О причинах облысения расскажет врач на «Серебряном дожде»

10:24, 13 января 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 января, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Луценко.

Коса – женская краса. Как сохранить волосы до старости? Что выросло, то выросло? Можно ли увеличить густоту волос? Постковидные потери. Чем поможет трихолог? Когда красота во зло. Агрессивный улучшайзинг. От БАДов до лечебных шампуней. В чем доктор поможет сэкономить? Мамины гены. Откуда берется лысина? У кого больше? Азиаты против европейцев.

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч», «Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.