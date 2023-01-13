Володин предложил лишать имущества оскорбляющих Россию из-за границы

10:54, 13 января 2023, ПАИ

У тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей. Такие действия могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил (ВС), уверен парламентарий.

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — сказал он.

Володин считает, что в связи с этим нужно дополнить статьи Уголовного кодекса о действиях, попадающих под реабилитацию нацизма, об экстремизме и дискредитации ВС и ввести в УК конфискацию имущества за такие деяния. Это поможет возместить нанесенный уехавшими из страны россиянами ущерб, написал спикер нижней палаты парламента. «Но совести им [покинувшим Россию] это, конечно, не вернет», — подытожил политик.