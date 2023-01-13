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Общество

В Госдуме готовят закон об ограничении использования пиротехники

Законопроект, который ограничивает использование пиротехники, уже готовится в Госдуме. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Запускать петарды на Новый год и Рождество — старинная традиция, поэтому полностью запрещать ее не стоит, считает парламентарий, который готовит поправки в законодательство, ограничивающие использование пиротехники в стране. «Мне бы не хотелось быть таким, знаете ли, похитителем Рождества, при этом использование пиротехнических изделий сегодня, безусловно, требует дополнительного регулирования», — сказал он, передаёт «Парламентская газета».

С этим согласны и пользователи соцсетей, где перед разработкой инициативы депутат провел собственный опрос на эту тему. «83 процента опрошенных, а это около восьми тысяч человек, поддержали предложение ограничить использование пиротехники в праздники, 10-11 — против, остальные предложили оставить все как есть», — отметил Бийсултан Хамзаев.

Готовить законопроект, регулирующий использование пиротехнических изделий, он начал еще до новогодних праздников. Сейчас текст документа дорабатывают юристы, рассказал он, после чего законопроект планируют внести в Госдуму.

«Мое предложение — ограничить использование петард в новогоднюю ночь по времени до 00:30. Кроме того, нужно разрешить запускать петарды только со специальных площадок. Они должны находиться вдали от жилых зданий, коммуникаций, парковок и так далее», — обратил внимание депутат на детали будущего законопроекта.

За нарушение этих требований предлагается штрафовать. Какие именно могут быть суммы взыскания, пока неизвестно. «Вопрос будет обсуждаться дополнительно», — сообщил парламентарий.

Сейчас использование пиротехнических изделий регламентируется постановлением кабмина от 16.09.2020 № 147. Согласно этому документу, салюты и петарды нельзя запускать:

  • в помещениях, зданиях и сооружениях, за исключением случаев, когда пиротехника используется как специальный сценический эффект, а здание, где проводится шоу, специально оборудовано для огненного шоу;
  • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
  • на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
  • также на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Кроме того, петарды запрещены на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Запускать петарды в любых местах запрещено и при плохой погоде, если она не позволяет обеспечить безопасность участников мероприятия.

Также, согласно постановлению, на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь. Во время шоу зрители должны находиться с наветренной стороны.

«Однако каждый год мы видим, что эти нормы массово нарушаются, новогодние праздники превращаются в беспредел, страдают пожилые люди, дети, — резюмировал Бийсултан Хамзаев. — Именно поэтому нужны дополнительные требования и штрафы за их нарушение».

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