Более полумиллиона газет и журналов доставят почтальоны псковичам

12:20, 13 января 2023, ПАИ

Более полумиллиона газет и журналов доставят почтальоны жителям Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Почты России» по Псковской области.

С января по июнь 2023 года жители региона получат 505 000 подписных печатных изданий. 96% подписной периодики составляют газеты, остальная пресса — журналы.

«Подписка остаётся популярной и востребованной в нашем регионе. Почтальон в любую погоду – и в мороз, и в стужу – доставит долгожданную газету. И для многих наших жителей области «районка» остается основным и доступным источником информации», — поделилась директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Почти половину от общего подписного тиража на первое полугодие 2023 года выписали жители сельской местности. Самыми читающими в Псковской области стабильно остаются подписчики Великолукского района, за ними в этом году не отстают подписчики Псковского и Себежского районов.