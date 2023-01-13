Порядка 40 млн рублей выиграли псковичи на конкурсе президентских грантов

12:25, 13 января 2023, ПАИ

Объявлены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. В их число вошли 12 проектов, которые будут реализованы на территории Псковской области, на сумму 40 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты направлены на социальную защиту и поддержку граждан, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, поддержку науки, образования и просвещения, а также защиту окружающей среды.

Самые крупные гранты в размере 9,8 миллиона рублей и 8,2 миллиона рублей получат Псковская епархия Русской православной церкви на реализацию проекта «Хлеб насущный» и АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник».

В рамках первого проекта будет организована работа семи благотворительных столовых при храмах Псковской епархии в Пскове, Острове, Дно, Дедовичах и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Питание в них будут получать малоимущие, а также граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Вторая общественная инициатива предполагает проведение лекций и мастер-классов по астрономии и основам астрофотографии, а также трех больших астрономических фестивалей «Небо зовет».

Напомним, что всего в отборе первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года участвовало более 80 псковских проектов. Общая сумма грантовой поддержки всех победителей конкурса составила 4,3 миллиарда рублей.