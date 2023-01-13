Глава Псковского облсовпрофа поблагодарил журналистов за честный труд

12:46, 13 января 2023, ПАИ

C Днём российской печати поздравил работников средств массовой информации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе профобъединения региона.

«На протяжении более 300 лет журналисты и все сотрудники СМИ ежедневно обеспечивают в нашей стране одно из основных прав - право свободы слова, - сказал в своем поздравлении Игорь Иванов. - Значение информации сложно переоценить в век цифровых технологий, и тем более важной и необходимой сегодня становится эта работа».

Председатель облсовпрофа также отметил, что «меняются форматы, критерии оценки и подачи материалов, но неизменным остается умение объективно, четко и своевременно передавать информацию для всех наших сограждан, не уступая первенства любым зарубежным изданиям, при этом оставаясь честными и неподкупными СМИ».

Игорь Иванов поблагодарил работников СМИ за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу и высочайший профессионализм, пожелал крепкого здоровья, вдохновения и творческих успехов.