Псковский музей-заповедник принимает в дар ёлочные украшения

13:02, 13 января 2023, ПАИ

Накануне старого Нового года музейщики обратились к жителям Пскова и Псковской области с просьбой принять участие в пополнении коллекции елочных игрушек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музей примет в дар елочные украшения, которые были сделаны до конца 1980-х годов. Материал игрушек не имеет значения. Самые редкие войдут в музейную фондовую коллекцию, остальные будут использоваться в культурно-просветительских мероприятиях для детей.

Сейчас во Дворе Постникова работает выставка «До Нового года не трогать!». Выставка составлена из предметов из личных коллекций сотрудников, так как собственный фонд елочных украшений ограничен. В музее надеются, что жители города откликнутся и помогут сделать следующие детские новогодние мероприятия ярче.

Передать елочные украшения музею можно до 27 января в музейной мастерской Палат у Сокольей башни (Дом Ксендза, Комсомольский переулок, 7) с понедельника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (вторник – выходной день). Каждый даритель получит пригласительный билет на авторскую экскурсию на выставку «До Нового года не трогать!», где и будет установлена елка с подаренными игрушками. Экскурсия состоится 28 января 2023 года во Дворе Постникова.

Пригласительный билет также даст право участвовать в розыгрыше среди дарителей, по результатам которого победители получат памятные подарки от Псковского музея-заповедника.