Борис Елкин поздравил сотрудников СМИ с Днём печати

14:50, 13 января 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати. Текст поздравления он опубликовал в своём телеграм-канале.

«С развитием информационных технологий профессиональный праздник 13 января отмечает не только печатная журналистика. В этот день слова поздравлений адресованы всем журналистам: корреспондентам сетевых изданий и телерепортерам, радиоведущим и авторам интернет-СМИ», - написал глава города.

По словам Бориса Елкина, от профессионализма работников СМИ зависит, как люди воспринимают происходящие события, как оценивают уже сделанное или то, что планируется осуществить.

«Желаю псковским журналистам оставаться пытливыми и скрупулезными, объективными и беспристрастными. Новых вам проектов, роста аудитории, благодатных тем для репортажей и интересных собеседников. Со своей стороны обещаю снабжать вас новыми информационными поводами!» - заключил глава города.