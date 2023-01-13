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Страна и мир

Доля старых автомобилей в Латвии растёт

Электромобили в Латвии продаются со скрипом, поэтому государство хочет продлить программу поддержки, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Министерство климата и энергетики обещает продлить срок действия госпрограммы помощи при покупке электромобиля до конца 2024 года. 

С апреля 2022-го при господдержке куплено всего около 600 электромобилей, в том числе около 50 подержанных. 

Причиной скромных продаж называют дефицит электрокаров. Но это не точно, потому что доля новых автомобилей в Латвии в принципе сокращается. А вот «ветераны» авторынка... Их всё больше и больше. Не чуть больше, что можно было бы считать случайностью, а намного больше увеличился поток «пенсионеров» с пробегом свыше 200 000 км. Так что, видно, латвийцам не до электрокаров, сколько бы их там ни было.

В программе господдержки при покупке электрокара — десять миллионов евро. И Министерство окружающей среды ранее подсчитало, что число приобретаемых электромобилей могло бы достигнуть 3 800 уже к концу этого года. Но как-то не верится, что подсчёты министерства верны, сомневается Telegram-канал.

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