Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Старый Новый год отмечают сегодня в России

Старый Новый год традиционно празднуется в России в середине января. Традиция отмечать старый Новый год появилась в результате расхождения юлианского и григорианского календарей, пишет calend.ru.

В основном старый Новый год воспринимается как второй шанс сделать то, что не удалось в ночь с 31 декабря на 1 января. По статистике, празднуют его более 60 % россиян.

С новогодней ночью, отмечаемой с 13 на 14 января, связано много обычаев и ритуалов для привлечения успеха во всех начинаниях.

Самым древним из них является приготовление кутьи, как и на Рождество. Вот только в этот праздник кутью на праздничный стол ставят не постную, а богатую. Это традиционное кушанье из зёрен заправляют мясом и салом для финансового благополучия.

Но одной кутьёй в эту ночь ограничиваться не стоит: стол должен ломиться от разносолов и яств. Это привлечёт достаток в дом. Кроме того, праздничный стол следует застелить дорогой новой скатертью, сервировать его красивыми столовыми приборами и посудой.

У наших предков королём банкета в эту ночь являлся жареный поросёнок. Это блюдо ставили в центре стола. Оно символизировало плодовитость живности в хлеву и плодородие пахотных земель. В наши же дни вкусные и сытные блюда из свинины на праздничном столе — символ удачи и продуктивности нового года.

Ещё одна традиция связана с древнерусскими поверьями, по которым 13 января считалось днём, когда особенно активна нечистая сила. Поэтому после заката и до полуночи молодёжь ходила по домам с песнями и стихами, отгоняя её, а хозяева щедро одаривали гостей сладостями и пирогами.

В некоторых семьях старались в этот день избавляться от старой одежды, это считалось символом начала новой жизни.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2023

Прокурора Псковской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
14 января 2023

Васильев день наступил по народному календарю
14 января 2023

До +3 градусов ожидается в Псковской области 14 января
14 января 2023

Старый Новый год отмечают сегодня в России
14 января 2023

Россиян предупредили о наказаниях за привязанную к автомобилю «ватрушку»
13 января 2023

Минюст включил в реестр иноагентов Артура Смольянинова и Артемия Троицкого
13 января 2023

Группе великолукских полицейских присвоены очередные специальные звания
13 января 2023

Вышел в эфир 96-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...