Старый Новый год отмечают сегодня в России

09:44, 14 января 2023, ПАИ

Старый Новый год традиционно празднуется в России в середине января. Традиция отмечать старый Новый год появилась в результате расхождения юлианского и григорианского календарей, пишет calend.ru.

В основном старый Новый год воспринимается как второй шанс сделать то, что не удалось в ночь с 31 декабря на 1 января. По статистике, празднуют его более 60 % россиян.

С новогодней ночью, отмечаемой с 13 на 14 января, связано много обычаев и ритуалов для привлечения успеха во всех начинаниях.

Самым древним из них является приготовление кутьи, как и на Рождество. Вот только в этот праздник кутью на праздничный стол ставят не постную, а богатую. Это традиционное кушанье из зёрен заправляют мясом и салом для финансового благополучия.

Но одной кутьёй в эту ночь ограничиваться не стоит: стол должен ломиться от разносолов и яств. Это привлечёт достаток в дом. Кроме того, праздничный стол следует застелить дорогой новой скатертью, сервировать его красивыми столовыми приборами и посудой.

У наших предков королём банкета в эту ночь являлся жареный поросёнок. Это блюдо ставили в центре стола. Оно символизировало плодовитость живности в хлеву и плодородие пахотных земель. В наши же дни вкусные и сытные блюда из свинины на праздничном столе — символ удачи и продуктивности нового года.

Ещё одна традиция связана с древнерусскими поверьями, по которым 13 января считалось днём, когда особенно активна нечистая сила. Поэтому после заката и до полуночи молодёжь ходила по домам с песнями и стихами, отгоняя её, а хозяева щедро одаривали гостей сладостями и пирогами.

В некоторых семьях старались в этот день избавляться от старой одежды, это считалось символом начала новой жизни.

