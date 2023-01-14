Почти 2,5 тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области за год

14:23, 14 января 2023, ПАИ

В 2022 году в Псковской области заключили почти 2 465 тысячи социальных контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по социальной защите региона.

Самыми востребованными направлениями социального контракта в 2022 году стало осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 1238 социальных контрактов и поиск работы - 1026 социальных контрактов.

Напомним, что по социальному контракту органы социальной защиты оказывают социальную помощь в виде пособия. Срок контракта составляет от трех месяцев до одного года.

Заключить контракт могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области.

В 2023 году работа по заключению социальных контрактов продолжается. Прием заявлений осуществляется органами/учреждениями социальной защиты по месту жительства.

С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте Комитета по социальной защите Псковской области.

Дополнительную консультацию можно получить по телефону: (8112) 29-99-98 доб. 159.

