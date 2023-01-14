Конкурс юных пианистов прошёл в Пскове

19:17, 14 января 2023, ПАИ

Творческое испытание для учащихся Детской школы искусств прошло успешно, сообщает газета «Островские вести».



На базе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялся областной открытый конкурс юных пианистов имени А.М. Чирковой.



Конкурс проводился среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Обязательным условием участия в конкурсе в этом году стало исполнение виртуозного этюда и пьесы русского композитора.



Восемь учащихся Островской детской школы искусств приняли участие в конкурсе. По его итогам во второй возрастной группе лауреатом III степени стала Кира Пешнина (преподаватель Н.А. Кононенко). В третьей возрастной группе лауреат II- степени Варвара Федорова (Л.И. Царкозенко). Алексей Авенович дипломант I степени (Н.А. Кононенко).



Ульяна Барановская стала дипломантом II степени (С.Г. Иванова). В четвертой возрастной группе Роман Гайворонский стал лауреатом II степени (З.А. Ермолович). Её же ученица Елизавета Овчинникова — дипломант I степени. В этой возрастной группе Василиса Хоронеко стала дипломантом III степени, (Н.А. Кононенко). В пятой возрастной группе Анастасия Лекарева — дипломант IIIстепени (Л.И. Царкозенко).