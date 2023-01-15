Эксперт объяснил, как защитить домашнюю сеть Wi-Fi от злоумышленников

10:20, 15 января 2023, ПАИ

Какая информация может попасть в руки злоумышленников, получивших доступ к чужому Wi-Fi-роутеру, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Вураско. Он назвал способы защиты домашних сетей от взлома, сообщает радио Sputnik.

Домашняя сеть Wi-Fi может быть взломана злоумышленниками, если владелец роутера пренебрегает правилами безопасности, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов «Ростелеком-Солар» Александр Вураско.

«Проблема беспроводной сети заключается в том, что человек, который находится в нескольких сотнях метров от неё или ближе, при большом желании может перехватывать данные. Если у пользователя не установлен пароль на беспроводную сеть, для этого не нужно специальное оборудование. Взлом можно осуществить с помощью подручных средств, иногда даже с помощью мобильного телефона. Если после покупки роутера не изменить установленный на нём стандартный пароль, злоумышленник тоже может найти решение и подключиться к устройству», – сказал Александр Вураско.

Получив доступ к беспроводной сети, злоумышленник может похитить важную информацию, которая содержится, например, в персональной переписке пользователей, продолжил эксперт.

«В современных реалиях значительная часть трафика шифруется, но всё равно из него можно вытащить массу интересной информации: либо той, которая передаётся незашифрованной, либо той, которую можно расшифровать. Перечень украденных данных может быть достаточно широк. Это могут быть, например, сведения из персональной переписки. В отдельных случаях это пароли или другая информация, которая впоследствии может быть монетизирована злоумышленниками», – добавил Александр Вураско.

