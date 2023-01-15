Команда футболистов из Струг Красных лидирует в рамках премии «Народное признание»

12:05, 15 января 2023, ПАИ

Команда юных футболистов «Струги 07», по данным на 15 января, обходит соперников в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд». Этот претендент на награду уже набрал 1 тыс. 684 голоса (около 13 %).

Вторую позицию в настоящее время занимает Федерация зимнего плавания Псковской области, пловцы которой неоднократно становились призёрами всероссийских и мировых турниров. Она получила 1 тыс. 107 голосов (около 8 %).

За руководителя Псковского областного отделения Федерации кудо России Илью Кучерова в настоящее время проголосовало 1 тыс. 12 человек (около 7 %).

Чуть меньше голосов пока набрал клуб единоборств «Спортивное единство» (867 голосов, или примерно 6 %), а также команда баскетболисток из Локни (856 голосов, почти 6 %).

Ещё один номинант на сегодняшний день имеет около 3 % голосов — тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов (570 голосов).

Три соискателя общественной премии получили по 3 % голосов:

– мастер спорта России по стрельбе из лука из Великих Лук Ника Снеткова (464 голоса),

– двукратная обладательница кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионка Европы, чемпионка Евразии Софья Колоскова (415 голосов),

– тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров (392 голоса).

По 2 % пока имеют 17 претендентов на победу в номинации «Рекорд»:

– чемпионка Псковской области по самбо 2021 года Кристина Кузьмина (375 голосов),

– тренер сборной Новоржевского района по баскетболу Игорь Иванов (370 голосов),

– президент Федерации карате Псковской области Сергей Шлюев (367 голосов),

– победительница множества соревнований по самбо и дзюдо из Себежского района Елизавета Артемьева (356 голосов),

– руководитель футбольной команды «Спартак – Марьино» Великолукского района Владимир Макаров (349 голосов),

– председатель комитета по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе Константин Лесиков (346 голосов),

– тренер по волейболу, преподаватель физкультуры и ОБЖ в Пустошкинском центре образования Александр Калина (343 голоса),

– учитель физкультуры и допобразования в Изборском лицее и тренер по волейболу в Печорской спортшколе Эльвира Строителева (325 голосов),

– чемпион Пскова по настольному теннису 2022 года Николай Филиппов (316 голосов),

– тренер и победительница соревнований по лёгкой атлетике Ирина Толкачева,

– чемпионка Псковской области по карате из Невеля Валерия Галицкая (307 голосов),

– учитель физкультуры в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина Андрей Прудовицкий (307 голосов),

– бежавший без перерыва на сон более 30 часов пскович Александр Ковалев (299 голосов),

– рекордсменка ГТО в дисциплине «наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами» Ангелина Виткина (298 голосов),

– преподаватель Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Александр Семенов (297 голосов),

– спортсмен-велогонщик из Порхова Иван Михайлов (292 голоса),

– кандидат в мастера спорта по самбо из Себежского района Евгения Михайловская (291 голос).

Всего за победу в номинации «Наша марка» борются 26 участников.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта — по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.