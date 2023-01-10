Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы о «Народном признании»

11:22, 10 января 2023, ПАИ

Опубликованы ответы на самые часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022».

Сколько раз можно проголосовать за номинантов на общественную премию Псковской области «Народное признание»?

- Свой голос можно отдать дважды: один раз в первом туре и один раз во втором.

Можно ли проголосовать только в одной номинации?

- Нет. В этом году голосование устроено таким образом, что свой выбор голосующему необходимо сделать во всех номинациях.

Взимается ли плата при голосовании?

- Нет. В предыдущие годы для подтверждения своего выбора СМС с кодом отправлял голосующий. В этом году сообщения, напротив, приходят на телефонный номер участника голосования и оплачиваются организатором премии.

Можно ли проголосовать, не соглашаясь на обработку персональных данных?

- Нет. Согласно действующей Политике обработки персональных данных, организатор премии «Народное признание» обязуется обеспечить защиту любым персональным данным, поступающим на сайт. Согласно действующему законодательству, персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу.

В данном случае человек даёт свое согласие только на то, чтобы номер телефона без указания данных его владельца был использован для подтверждения голосования.



Можно ли проголосовать из другой страны?

- Отдать свой голос за соискателей премии можно только с территории Российской Федерации, при этом никаких ограничений по регионам нет.

Почему не приходит СМС с кодом?

- СМС не придёт, если на телефоне установлено приложение «антиспам». Чтобы успешно завершить голосование, следует удалить приложение. В других случаях рекомендуем перейти в раздел «Задать вопрос» на странице премии и объяснить возникшую проблему, приложив скриншот.

Почему номинант может за пять минут получить большое количество голосов?

- Как правило, всплески в голосовании связаны с активностью самого номинанта или его группы поддержки. Например, просматривается взаимосвязь поступления голосов и размещения постов с пробой о поддержке в социальных сетях.

Можно ли агитировать за какого-либо номинанта?

- Сам номинант или его группа поддержки могут вести любую агитацию, которая не противоречит законам Российской Федерации.

Когда завершится первый тур голосования?

- Голосование будет остановлено в 18:00 24 января. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, которые выйдут во второй тур.

Как определят победителей премии «Народное признание - 2022»?

- Вместе со вторым туром на сайте ПАИ состоится голосование жюри премии, состав которого будет объявлен в ближайшие дни. Голос каждого эксперта равен 3% голосов, которые были поданы в номинации во втором туре на сайте ПАИ. Победителей определят путём сложения голосов, полученных соискателями во втором туре, и баллов, которые поставили члены жюри.

Кто из претендентов на награду будет приглашён на церемонию вручения премии «Народное признание — 2022»?

- Традиционно на церемонию награждения приглашаются тройки финалистов премии в каждой из номинаций.

С полным списком участников в номинациях можно ознакомиться здесь. Все номинанты принимают участие в первом туре народного голосования, которое началось 28 декабря на странице премии сайта Псковского агентства информации. Оно продлится до 24 января. По его итогам определят тройки финалистов в каждой из номинаций. Они будут участвовать во втором туре голосования, а также получат баллы от членов жюри. Каждый голос эксперта будет равен 3 % от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии было удостоено более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.