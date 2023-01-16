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Общество

Полтора миллиона россиян решили искать работу в начале нового года


Полтора миллиона россиян решили начать 2023 год с поиска новой работы, среди них чуть больше женщин, показало исследование HeadHunter.

«Служба исследований... проанализировала резюме, открытые или обновленные в первые две недели января: оказалось, что начать 2023 год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян», — говорится в сообщении.

По данным исследования, 49 процентов соискателей, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в резюме, что активно ищут работу. Еще треть (31 процент) готовы рассматривать предложения, два процента отмечают, что им уже предложили работу, один процент — уже вышли на новое место. Кроме того, 11 процентов соискателей не находятся в активном поиске, хотя и обновили резюме. Остальные не указали статус поиска в резюме, пишет РИА Новости.

Наибольшую активность в начале года проявили соискатели из Москвы (28% резюме), Санкт-Петербурга (11 процентов), Подмосковья (шесть процентов), Краснодарского края (четыре процента) и Свердловской области (три процента).

При этом чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (шесть процентов), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителями проектов (по четыре процента), а также секретарями, менеджерами по работе с партнерами, программистами (по три процента) и менеджерами по закупкам (два процента).

Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин (49 процентов против 51 процента), уточняется в исследовании. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 26-35 лет (32 процента резюме) и 36-45 лет (27 процентов).

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