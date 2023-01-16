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Общество

ПАИ стало лидером по цитируемости на прошедшей неделе

По итогам прошедшей недели, с 9 по 15 января, по суммарному индексу цитируемости ПАИ находится на первом месте с показателем 2,27, на втором - другая лента новостей, далее - ГТРК «Псков», «Комсомольская правда - Псков» и Luki.ru.

Псковское агентство информации цитировали чаще остальных СМИ региона. За указанное время на ресурс ссылались 25 раз.

На втором месте по этому показателю разместилась местная лента новостей. Её цитировали 17 раз. На третьем месте - ГТРК «Псков» (12), далее идут Luki.ru (10) и «Комсомольская правда - Псков» (3).

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