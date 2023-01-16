Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Мастер-класс по игре на балалайке прошел в Пскове

Мастер-класс по игре на балалайке и концерт музыканта Олега Пискунова состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского- Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении культуры, учащимся, преподавателям и любителям народной музыки был представлен культурно-просветительский и образовательный проект: «Творческая мастерская «Путь, выбранный однажды…».

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Инициатором проекта выступила Псковская областная филармония при поддержке регионального комитета по культуре и колледжа искусств. Цель - сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, а также привлечение ведущих российских специалистов к творческому сотрудничеству с музыкантами и педагогами Псковщины.

Открыл мероприятие сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, ведущего солиста государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной Олега Пискунова в сопровождении Татьяны Пискуновой (фортепиано). В программе концерта прозвучали Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини в переложении для балалайки и фортепиано, вторая и третья части «Славянского концерта-фантазии» Александра Цыганкова, Каприс №24 для балалайки соло Павла Нечепоренко, обработка русской народной песни «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» Леонида Афанасьева.

По окончании концерта зрители получили уникальную возможность живого общения с музыкантом, отметили в колледже. Олег Пискунов рассказал об истоках возникновения в России профессиональной школы игры на балалайке, её наиболее известных представителях, а также поделился собственным опытом в достижении творческих и исполнительских задач.

Завершил встречу мастер-класс Олега Пискунова с учащимися по классу балалайки. Его участниками стали учащиеся ДМШ № 2 им. М. П. Мусоргского Кирилл Евдаков и Роман Евдаков (преподаватель Алла Мельник), учащиеся Новоржевской ДШИ им. Б. С.Трояновского Милана Полковникова и Владимир Глебов  (преподаватель Лариса Кондратьева), учащийся ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки Семен Новиков (преподаватель Марина Малышева), учащийся ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Макар Санников (преподаватель Константин Абабков), учащийся ДМШ № 4 Павел Полуянов (преподаватель Наталья Волкова).

Добавим, что в качестве зрителей мероприятий проекта были приглашены студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ Пскова и области, сотрудники Псковского областного центра народного творчества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2023

Мастер-класс по игре на балалайке прошел в Пскове
15 января 2023

Новые ремонтные работы ведутся в Псково-Печерском монастыре

15 января 2023

Многодетная семья великолучан получила микроавтобус
15 января 2023

Великолучан призывают принять участие во флешмобе
15 января 2023

В Острове прошла встреча малолетних узников войны

15 января 2023

Великолучанка победила в конкурсе «Миссис Бизнес Псков, Псковская область – 2022»
15 января 2023

Более 8 млн рублей потратили на капитальный ремонт Дновской детской школы искусств

15 января 2023

В музее-заповеднике «Изборск» работает выставка русского искусства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...