Мастер-класс по игре на балалайке прошел в Пскове

10:59, 16 января 2023, ПАИ

Мастер-класс по игре на балалайке и концерт музыканта Олега Пискунова состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского- Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении культуры, учащимся, преподавателям и любителям народной музыки был представлен культурно-просветительский и образовательный проект: «Творческая мастерская «Путь, выбранный однажды…».

Инициатором проекта выступила Псковская областная филармония при поддержке регионального комитета по культуре и колледжа искусств. Цель - сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, а также привлечение ведущих российских специалистов к творческому сотрудничеству с музыкантами и педагогами Псковщины.

Открыл мероприятие сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, ведущего солиста государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной Олега Пискунова в сопровождении Татьяны Пискуновой (фортепиано). В программе концерта прозвучали Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини в переложении для балалайки и фортепиано, вторая и третья части «Славянского концерта-фантазии» Александра Цыганкова, Каприс №24 для балалайки соло Павла Нечепоренко, обработка русской народной песни «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» Леонида Афанасьева.

По окончании концерта зрители получили уникальную возможность живого общения с музыкантом, отметили в колледже. Олег Пискунов рассказал об истоках возникновения в России профессиональной школы игры на балалайке, её наиболее известных представителях, а также поделился собственным опытом в достижении творческих и исполнительских задач.

Завершил встречу мастер-класс Олега Пискунова с учащимися по классу балалайки. Его участниками стали учащиеся ДМШ № 2 им. М. П. Мусоргского Кирилл Евдаков и Роман Евдаков (преподаватель Алла Мельник), учащиеся Новоржевской ДШИ им. Б. С.Трояновского Милана Полковникова и Владимир Глебов (преподаватель Лариса Кондратьева), учащийся ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки Семен Новиков (преподаватель Марина Малышева), учащийся ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Макар Санников (преподаватель Константин Абабков), учащийся ДМШ № 4 Павел Полуянов (преподаватель Наталья Волкова).

Добавим, что в качестве зрителей мероприятий проекта были приглашены студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ Пскова и области, сотрудники Псковского областного центра народного творчества.