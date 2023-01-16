Почти 300 юных псковичей получили подарки в рамках акции Детского фонда

16:16, 16 января 2023, ПАИ

Итоги традиционной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» подвело Псковское областное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Жители Пскова, представители власти и трудовые коллективы передали подарки 290 детям из нуждающихся семей и семей вынужденных переселенцев, подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних (приютов), коррекционных и сельских школ Псковской области. Это количество стало рекордным за восемь лет проведения акции.

Всего в акции приняли участие ребята из 12 районов области: Островского, Гдовского, Порховского, Красногородского, Новоржевского, Себежского, Новосокольнического, Дедовичского, Локнянского, Невельского, Печорского и Палкинского.

Впервые к акции присоединились дети из семей вынужденных переселенцев. Десять детей из четырех семей, переехавших в Псков из Луганска, Мариуполя и Харькова, получили подарки от Деда Мороза. Семьи были приглашены к участию в акции в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализует Детский фонд при поддержке Фонда президентских грантов.