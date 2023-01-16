В московской квартире нашли тело актера Владимира Ипатова

16:59, 16 января 2023, ПАИ

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Актер Владимир Ипатов, снимавшийся в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», обнаружен мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС.

«Вчера в квартире на улице Генерала Антонова найден мертвым актер Владимир Ипатов, ему было 64 года. Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено», - сказал собеседник агентства.

По его словам, актера обнаружила его дочь. Она обратилась к правоохранителям после того, как мужчина перестал выходить на связь. Последний раз он общался с ней в конце прошлого года. «Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы», - добавил представитель правоохранительных органов.

Фильмография Владимира Ипатова насчитывает 55 работ, среди них роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также в полнометражном фильме «Последний богатырь».