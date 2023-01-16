Учащиеся Гдовской и Яммской школ станут участниками федерального конкурса «Отечество»

22:44, 16 января 2023, ПАИ

Учащиеся Гдовской и Яммской средних школ станут участниками федерального этапа конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

По итогам регионального этапа конкурса школьных работ лучшей была признан работа учащегося Яммской средней школы Захара Тарасова. Тема исследования посвящена истории ордена Александра Невского и его кавалеров. В секции «Военная история» работа Захара получила высшую оценку жюри, что дало право представлять регион на федеральном уровне.

На днях ещё одному гдовичу, Владиславу Нудьге, поступило предложение от областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий отправить свою исследовательскую работу на федеральный этап конкурса.

Молодой человек посвятил работу лётчику времён Великой Отечественной войны, гвардии-капитану Ивану Дмитриевичу Баранову и его подвигу.

Актуальность темы очевидна. Более того, после публикации материала в социальных сетях отозвались родственники бойца, которые проживают в Луганской Народной Республике. Они поделились фотографиями и некоторыми фактами из жизни Ивана Дмитриевича. В свою очередь руководитель научной работы юноши Андрей Владимирович Нудьга готовит обращение на имя и. о. главы ЛНР о решении наградить бойца Баранова за его последний подвиг, стоивший ему жизни. Речь идёт о воздушном таране в небе над Гдовщиной.