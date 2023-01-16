В Госдуме разработали законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ матподдержки нуждающихся студентов

23:05, 16 января 2023, ПАИ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам колледжей и вузов, сообщает РИА Новости.

На рассмотрение Думы документ, внесённый группой депутатов и сенатором Андреем Турчаком, планируется вынести 18 января. Законопроект освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьёй 36 закона «Об образовании в РФ».

Сейчас такая материальная помощь расценивается как доход и облагается налогом в размере 13 %, несмотря на то что это целевая выплата человеку для преодоления сложной жизненной ситуации, пояснял в декабре Турчак. И брать с неё налоги, по его мнению, «нелогично и несправедливо», поскольку студенты и так не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся.

