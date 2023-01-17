Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юные псковичи узнают о технологиях создания прогноза погоды на уроке цифры

Школьники Псковской области примут участие в очередном уроке цифры — мероприятии всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий. Тема занятия — «Технологии, которые предсказывают погоду». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отмечают разработчики занятия, школьники с помощью тренажеров узнают о создании прогноза погоды, как можно сделать его более точным с помощью искусственного интеллекта. Учащиеся побывают в роли синоптиков, а также посетят виртуальную метеостанцию, соберут показания, изучат профессиональные метеорологические приборы, посмотрят, как настраивается метеорологическая модель и происходит анализ данных.

Занятие для учеников 7–8 классов пройдет в центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Торошинской средней школы в понедельник, 23 января.

Материалы занятия доступны на платформе урокцифры.рф и могут быть использованы учителями, школьниками и родителями.

Отметим, что проект «Урок цифры» реализуется Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. Занятия направлены на раннюю профориентацию детей и подростков в сфере информационных технологий, а также на формирование компетенций цифровой экономики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Сделать музейное селфи предлагают псковичам 18 января
17 января 2023

Трое псковичей представят регион на всероссийском конкурсе «Лига лекторов»
17 января 2023

Псковскому десантнику Алмазу Сафину посмертно присвоено звание Героя России
17 января 2023

Мемориал «Дулаг-100» планируют благоустроить в Порховском районе
17 января 2023

Глава Пскова назвал первоочередные для ремонта улицы
17 января 2023

ОМОН обеспечит безопасность псковичей во время крещенских купаний
17 января 2023

Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
17 января 2023

Почти полмиллиона туристов побывали в Псковской области в прошлом году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...