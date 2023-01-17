Юные псковичи узнают о технологиях создания прогноза погоды на уроке цифры

11:27, 17 января 2023, ПАИ

Школьники Псковской области примут участие в очередном уроке цифры — мероприятии всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий. Тема занятия — «Технологии, которые предсказывают погоду». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отмечают разработчики занятия, школьники с помощью тренажеров узнают о создании прогноза погоды, как можно сделать его более точным с помощью искусственного интеллекта. Учащиеся побывают в роли синоптиков, а также посетят виртуальную метеостанцию, соберут показания, изучат профессиональные метеорологические приборы, посмотрят, как настраивается метеорологическая модель и происходит анализ данных.

Занятие для учеников 7–8 классов пройдет в центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Торошинской средней школы в понедельник, 23 января.

Материалы занятия доступны на платформе урокцифры.рф и могут быть использованы учителями, школьниками и родителями.

Отметим, что проект «Урок цифры» реализуется Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. Занятия направлены на раннюю профориентацию детей и подростков в сфере информационных технологий, а также на формирование компетенций цифровой экономики.