Сделать музейное селфи предлагают псковичам 18 января
День музейного селфи – международный флешмоб устроят в Псковском музее-заповеднике 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Уже несколько лет подряд в этот день пользователи социальных сетей по всему миру делятся собственными фотографиями с музейными экспонатами», - отмечается в сообщении.
Псковский музей-заповедник приглашает горожан и туристов присоединиться к международной акции «Музейное селфи».
«Принять участие в этой акции может любой желающий – достаточно прийти в музей, найти свой любимый экспонат, сделать селфи на его фоне и поделиться снимками на своей странице в соцсети или в комментариях под нашим постом с хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #Псковскиймузей. Ждем вас в нашем музее!» - сказали в учреждении.