Сделать музейное селфи предлагают псковичам 18 января

12:51, 17 января 2023, ПАИ

День музейного селфи – международный флешмоб устроят в Псковском музее-заповеднике 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Уже несколько лет подряд в этот день пользователи социальных сетей по всему миру делятся собственными фотографиями с музейными экспонатами», - отмечается в сообщении.

Псковский музей-заповедник приглашает горожан и туристов присоединиться к международной акции «Музейное селфи».

«Принять участие в этой акции может любой желающий – достаточно прийти в музей, найти свой любимый экспонат, сделать селфи на его фоне и поделиться снимками на своей странице в соцсети или в комментариях под нашим постом с хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #Псковскиймузей. Ждем вас в нашем музее!» - сказали в учреждении.