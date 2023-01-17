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Общество

Сделать музейное селфи предлагают псковичам 18 января

День музейного селфи – международный флешмоб устроят в Псковском музее-заповеднике 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Уже несколько лет подряд в этот день пользователи социальных сетей по всему миру делятся собственными фотографиями с музейными экспонатами», - отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник приглашает горожан и туристов присоединиться к международной акции «Музейное селфи».

«Принять участие в этой акции может любой желающий – достаточно прийти в музей, найти свой любимый экспонат, сделать селфи на его фоне и поделиться снимками на своей странице в соцсети или в комментариях под нашим постом с хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #Псковскиймузей. Ждем вас в нашем музее!» - сказали в учреждении.

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