Росгвардейцы изъяли у псковичей 10 единиц оружия

13:12, 17 января 2023, ПАИ

Псковские сотрудники Росгвардии выявили 11 нарушений в области оборота гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

С 9 по 15 января росгвардейцы изъяли у псковичей 10 единиц оружия по итогам 19 проверок обеспечения его сохранности.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.