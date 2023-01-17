Московский проспект Петербурга оформили военными фотографиями

00:28, 18 января 2023, ПАИ

Световые проекции снимков времён Великой Отечественной войны из фотоархивов ЛенТАСС появились в Санкт-Петербурге в канун 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщает ТАСС. Изображения на здании Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте объединены общим лозунгом «Люди, приближающие победу», сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

«Световые открытки, посвящённые важным датам и событиям в жизни города и страны, стали частью праздничного оформления Санкт-Петербурга. Наш долг — сохранять память о ленинградцах — фронтовиках, защитниках города, тружениках предприятий, которые работали в блокаду», — приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Всего на здании библиотеки представили шесть снимков 1942–1944 годов: фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина в наблюдательном пункте в январе 1944 года, портрет капитана Петра Голодняка: за время войны лётчики его эскадрильи уничтожили огромное количество артиллерии и боевой техники врага. Спроецированы также портреты старшины группы комендоров Краснознамённого Балтийского флота, дважды орденоносца Петра Забиняка и комсомолки Евдокии Давыдовой, регулировщицы одной из фронтовых дорог, фотография рабочего Юрия Смелянского за выполнением фронтового заказа и водителя-механика танка Михаила Смирнова, который первым ворвался в Гостилицы 17 января 1944 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РНБ, фотографии входят в коллекцию «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», хранящуюся в фондах библиотеки. Собрание насчитывает более 12 тыс. единиц хранения и включает не только фотографии, но и книги, объявления, плакаты, листовки.

Концепцию светового оформления разработали сотрудники комитета по градостроительству и архитектуре при участии специалистов комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Уточняется, что кадры спроецировали на здание при помощи оборудования отечественного производства с энергоэффективными и экологичными светодиодами, которое установили работники ГБУ «Ленсвет».