Обновлённый травмпункт областной больницы ведёт приём псковичей
Обновлённый травматологический пункт Псковской областной клинической больницы ведет прием псковичей, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«До переезда в новое помещение в здании был проведен ремонт - от потолка до пола», - сказал главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.
В здании во время ремонта были перезалиты полы, покрашены стены, потолок, оконные рамы. Полностью заменили освещение и отремонтировали санузел.
Главным преимуществом является отдельный вход, который ранее был совмещен с приемным покоем, куда поступали и те граждане, которых госпитализировали.
Внутри здания теперь располагаются кабинеты первичного и повторного приема, ординаторская, гипсовая, гардероб, регистратура, перевязочная, процедурная и сестринская.
В травмпункте работают на постоянной основе два доктора, а также средний медперсонал.
Травматологический пункт расположен на первом этаже в просторных помещениях здания Псковской областной клинической больницы по адресу: улица Малясова, 2, имеет удобные и комфортные зоны ожидания. Также функционирует санитарная комната для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Напомним, что открытие травмпункта состоялось 13 января.