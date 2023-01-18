Обновлённый травмпункт областной больницы ведёт приём псковичей

13:54, 18 января 2023, ПАИ

Обновлённый травматологический пункт Псковской областной клинической больницы ведет прием псковичей, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«До переезда в новое помещение в здании был проведен ремонт - от потолка до пола», - сказал главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

В здании во время ремонта были перезалиты полы, покрашены стены, потолок, оконные рамы. Полностью заменили освещение и отремонтировали санузел.

Главным преимуществом является отдельный вход, который ранее был совмещен с приемным покоем, куда поступали и те граждане, которых госпитализировали.

Внутри здания теперь располагаются кабинеты первичного и повторного приема, ординаторская, гипсовая, гардероб, регистратура, перевязочная, процедурная и сестринская.

В травмпункте работают на постоянной основе два доктора, а также средний медперсонал.

Травматологический пункт расположен на первом этаже в просторных помещениях здания Псковской областной клинической больницы по адресу: улица Малясова, 2, имеет удобные и комфортные зоны ожидания. Также функционирует санитарная комната для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что открытие травмпункта состоялось 13 января.