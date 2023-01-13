Псковский травмпункт после ремонта начал приём пациентов
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела предварительный осмотр и проверила готовность к открытию на новых площадях травматологического пункта Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В травмпункте полностью завершены ремонтные работы, установлено необходимое оборудование и мебель, и со вчерашнего дня он начал приём первых пациентов.
Травматологический пункт расположен на 1 этаже в просторных помещениях здания Псковской областной клиической больницыпо адресу: улица Малясова дом 2, имеет удобные и комфортные зоны ожидания, также функционирует санитарная комната для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Напоминаем, что травмпункт работает круглосуточно, а пройти или проехать до него можно через центральное КПП Псковской областной клинической больницы (въезд со стороны улицы Максима Горького).
Телефон регистратуры: 29-58-29.