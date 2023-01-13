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Псковский травмпункт после ремонта начал приём пациентов

Марина Гаращенко проверила готовность травмпункта к приёму псковичей. Фото комитет по здравоохранению Псковской области.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела предварительный осмотр и проверила готовность к открытию на новых площадях травматологического пункта Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В травмпункте полностью завершены ремонтные работы, установлено необходимое оборудование и мебель, и со вчерашнего дня он начал приём первых пациентов. 

Травматологический пункт расположен на 1 этаже в просторных помещениях здания Псковской областной клиической больницыпо адресу: улица Малясова дом 2, имеет удобные и комфортные зоны ожидания, также функционирует санитарная комната для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. 

Напоминаем, что травмпункт работает круглосуточно, а пройти или проехать до него можно через центральное КПП Псковской областной клинической больницы (въезд со стороны улицы Максима Горького). 

Телефон регистратуры: 29-58-29.

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