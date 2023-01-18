В псковском МРЭО ГИБДД назвали наиболее загруженные дни работы

16:55, 18 января 2023, ПАИ

Госавтоинспекция информирует псковичей о графике загруженности регистрационно-экзаменационного подразделения, инфографика размещена на сайте регионального УМВД.

Водителям советуют обратить внимание, что очереди здесь возможны во вторник, четверг и пятницу. В среду загруженность находится на среднем уровне, а в субботу — на невысоком, следует из данных УМВД.

Самое востребованное время для обращения в подразделение: c 8:30 до 9:00 и с 14:00 до 15:00.