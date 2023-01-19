В Себежской библиотеке состоялся час памяти «Холокост: память и предупреждение»

00:02, 19 января 2023, ПАИ

Сегодня в Себежской библиотеке состоялся час памяти «Холокост: память и предупреждение», который посетили учащиеся четвёртых классов Себежской СОШ и ООШ (классные руководители — Сушилова Н. В. и Егорова С. А.). Ребятам рассказали о становлении гитлеровского режима, еврейском геноциде и праведниках, спасавших евреев от смерти, рискуя собственной жизнью, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Была продемонстрирована видеопрезентация о фашистских концлагерях и невыносимых условиях жизни в них. Дети узнали о трагических страницах истории Великой Отечественной войны в Себежском районе, были зачитаны воспоминания очевидцев-себежан о фашистском режиме.

Для мероприятия была подготовлена книжная выставка-реквием «Холокост: память и предупреждение». На ней экспонируется художественная, отраслевая и краеведческая литература.

Ежегодно в России с 16 по 31 января проходит Неделя памяти жертв Холокоста, в этом году она девятая по счёту. На этой неделе по всей России проходят различные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста, 27 января, и освобождению в этот день в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).