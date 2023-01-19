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Общество

Кабмин не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря

Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагается установить 31 декабря нерабочим праздничным днем при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. Это следует из отзыва кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС.

Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение Думы депутатами думской фракции ЛДПР 8 декабря 2020 года. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает относить 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадает на рабочий день, «то трудовые функции выполняются не в полном объеме», так как многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, чтобы «подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими». «О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму», - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в отзыве правительства, в 2022 году 31 декабря был выходным днем, в 2023 году он также будет выходным. «Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», - говорится в документе. В кабмине напомнили, что ранее решения по такому переносу уже принимались, в частности, постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2018 году», когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря 2018 г. на понедельник, 31 декабря этого же года.

«Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным», - резюмировали в кабмине.

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