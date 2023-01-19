Изменения в радиосегменте псковских медиа повысили конкуренцию — статья

12:06, 19 января 2023, ПАИ

Изменения в радиосегменте псковских медиа повысили конкуренцию. Длительное время госмедиахолдинг оставался без своего полноценного «разговорного» представительства в радиоэфире. В этой нише, не пересекаясь друг с другом, в Псковской области несколько лет работали «Эхо Москвы» (ныне прекратившее существование) с региональными вставками и входящие в состав ГТРК радио «Маяк» и радио «Россия» с местными программами.

Запрос на интеллигентное разговорное и музыкальное радио удовлетворил государственный медиахолдинг, запустив на 88.3 FM вещание «Серебряного дождя». В 2022 году появились и региональные ежедневные часовые радиопрограммы. Главный их акцент — содержательный разговор с представителями экспертного сообщества из самых разных ниш — от политики и бизнеса до культуры и медицины.

«Серебряный дождь» в Пскове очень быстро набрал свою постоянную аудиторию, а региональные программы оказались востребованы у экспертов: практика в очередной раз показывает, что площадок для высказываний много не бывает.

Подробнее об этих изменениях читайте в статье «Медиафабрика-2022».