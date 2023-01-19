Медиафабрика-2022

11:00, 19 января 2023, ПАИ

В 2022 году в медиаландшафте Псковской области произошли заметные изменения. Качественными их пока называть рано, однако характер перемен оказался таков, что заставил некоторых игроков заметно нервничать и лишний раз - разными способами - доказывать свою значимость на медийном поле региона. Собственно, в этой значимости никто и не сомневался. Но нервозность вкупе с тщеславием, демонстрируемые обществу, например, одним из частных медиахолдингов, - весьма показательный симптом.

Безусловно, в минувшем году на развитие регионального медиапространства повлиял целый ряд внешних, объективных факторов, событий — тех же самых, что и влиял на жизнь каждого из нас. При этом корневая причина происходивших изменений для всех медиаигроков Псковской области по большому счету была и есть одна и та же — эффективное информирование аудитории. Однако одни под эффективным информированием понимают расширение своей аудитории, ее не только массированный, но и адресный охват, донесение объективной информации, другие — во главу угла ставят прежде всего привлечение финансов, затачивая свои медиапродукты прежде всего исходя именно из этой цели. В последнем, конечно же, нет ничего постыдного. До тех пор, пока не перешагиваются определенные этические рамки.

Весь 2022 год государственный медиахолдинг Псковской области продолжал работать над расширением возможностей предоставлять объективную информацию о происходящем в регионе и стране, охватывая все новые ниши. Госмедиахолдинг остается лидером информационного пространства Псковской области по совокупному количественному и качественному охвату прежде всего региональной аудитории. По итогам года охват всех медиа холдинга составил 450 тысяч человек. При этом мы не учитываем «плавающую» часть аудитории интернет-ресурсов.

Информационный зонтик

Без сомнения, рабочим «ядром» медиахолдинга остается Псковское агентство информации. Однако ПАИ давно не стоит рассматривать как отдельную часть большой медиамашины, со своей обособленной аудиторией. Госмедиахолдинг уже несколько лет выстраивает свою работу по зонтичному принципу, где «спицы» - это каналы, по которым циркулирует информация, они соединяют между собой региональные СМИ и муниципальные.

Такой принцип позволяет работать с огромной аудиторией всей Псковской области. Отметим, что работа районных изданий в социальных сетях, прежде всего в «ВКонтакте», играет в эффективности «зонтика» принципиальную роль. К концу 2022 году совокупное число подписчиков всех групп СМИ, входящих в госмедиахолдинг, в ВК составил 236 тысяч человек. Такой подтвержденной аудиторией не может похвастаться ни один медийный игрок региона. Это хорошо понимают и конкуренты. Видимо, поэтому в своих обзорах сознательно упускают этот момент, подсвечивая только отдельные элементы большой медиаструктуры Псковской области, которой уступили пальму первенства в работе с аудиторией.

Востребованность этого информационного «зонтика» высока и у конкурентов: в течение года они неоднократно становились под него и использовали группы районок в ВК для того, чтобы насытить собственную новостную ленту. Правда, не всегда (далеко не всегда) ссылались на первоисточник: тщательно выстраиваемая репутация лидера, похоже, шла вразрез с тем, чтобы ссылаться на районные издания, входящие в госмедиахолдинг.

Впрочем, достоинства коллег умалять не будем. Например, если сравнивать их посещаемость с ПАИ. Правда, и здесь у них есть причины для нервозности, которую они раз за разом демонстрировали публично. Один из поводов Псковское агентство информации дало для этого в октябре, когда, согласно статистике Liveinternet, по посещаемости ПАИ с заметным отрывом оставило все остальные региональные медиа позади. И такие случаи происходят все чаще.

Еще один неотъемлемый элемент информационного «зонтика» госмедиахолдинга — сетка телеграм-каналов. В нее сейчас входят телеграм-каналы «Псковское агентство информации», «Псковская сводка. ПАИ», «Псковспортинформ», «Псковская правда», «Комсомольская правда. Псков», Luki-news.

Отметим, «Псковская сводка. ПАИ» - пожалуй, самый успешный пример нишевого регионального телеграм-канала. Все конкуренты, работающие с ЧП-повесткой, далеко позади как по числу подписчиков, так и по ссылочной базе в других социальных сетях: «Сводка» прочно закрепилась в лидерах по оперативности и полноте контента, связанного с ДТП и чрезвычайными происшествиями.

Индекс цитируемости — индикатор востребованности телеграм-канала у коллег, в том числе федеральных, и его вовлеченности в глобальную повестку и дискуссии. За год лидерство по этому показателю сохранил канал «Псковское агентство информации», перед самым Новым годом преодолев барьер в 250 единиц ИЦ. Стоит отметить, что в 2022 году произошло значительное изменение в методике подсчета индекса цитируемости, и наращивать его стало заметно труднее. Эта работа требует методичности и высокого внимания. Или же — генерации постоянного уникального контента, востребованного за пределами регионального Телеграм-поля.

Добавим, что частью большого сообщества госмедиахолдинга в октябре 2022 года стали несколько великолукских редакций: радиостанции «Европа Плюс», «Авторадио» и сайт Luki-news. Великолукская медиаполяна — не только уникальное явление, но и высококонкурентный рынок, с которым холдингу предстоит много работать в текущем году. Великие Луки всегда стояли особняком на региональной медиаполяне, и, пожалуй, это первый случай реального захода в южную столицу медийщиков из Пскова.

Под «Серебряным дождем»

Длительное время госмедиахолдинг оставался без своего полноценного «разговорного» представительства в радиоэфире. В этой нише, не пересекаясь друг с другом — слишком разная аудитория, в Псковской области несколько лет работали ныне почившее в бозе «Эхо Москвы» с региональными вставками и входящие в состав ГТРК радио «Маяк» и радио «Россия» с местными программами. Надо отметить, что радийщики с ГТРК оказались куда эффективнее. И не только за счет эфирного охвата, но и за счет отсутствия менторских, а порой истерических ноток в эфире, на которые нет-нет да и срывались ведущие псковского «Эха».

Весной 2022 года «Эхо» прекратило существование, и его псковской редакции пришлось совершить настоящий - гражданский - «подвиг»: сохранить собственный эфир. Они это сделали — и теперь вроде бы «эховские» по формату и содержанию программы выходят в эфире прогосударственной федеральной радиостанции «Спутник». Такой вот получился двуликий радио-Янус. Добавим, что качественно новых программ не появилось: по большому счету все это калька разной степени копирования, перенесенная на региональную почву из эфиров федеральных радиостанций. Изобрести в наше время что-то новое сложно, ну, разве что придать новую интонацию.

При всем, казалось бы, многообразии радиостанций в Псковской области дефицит разговорного радио ощущали очень многие. И прежде всего аудитория. Запрос на интеллигентное и спокойное, с одной стороны, разговорное, с другой — музыкальное радио удовлетворил государственный медиахолдинг, запустив на 88.3 FM вещание «Серебряного дождя». В 2022 году появились и региональные ежедневные часовые радиопрограммы. Главный их акцент — спокойный и содержательный разговор с представителями экспертного сообщества из самых разных ниш — от политики и бизнеса до культуры и медицины.

Тематический формат, безусловно, не новый, но изобретать велосипед и не требовалось: правда, в Псковской области таки появились инфоцыгане, что все, что есть на радио, придумано ими, а остальное — копия. Ну, да эти заклинания воспринимаются не иначе как со смехом.

«Серебряный дождь» в Пскове очень быстро набрал свою постоянную аудиторию, а региональные программы оказались востребованы у экспертов: практика в очередной раз показывает, что площадок для высказываний много не бывает.

21-я кнопка

Обладая полным медийным пакетом — печатка, интернет, радио, самой разветвленной сетью групп в ВК — государственный медиахолдинг Псковской области в 2022 году подступился к весьма сложному и затратному проекту: созданию собственного регионального ТВ.

К началу прошлого года в Псковской области телениша на медийном пространстве выглядела, казалось, вполне заполненной. Флагман ГТРК «Псков» при мощном федеральном финансировании, обновлении техбазы и сплоченном коллективе твердо стоял на ногах, не испытывая никакой конкуренции в ТВ-сегменте. При этом в регионе, в Пскове и Великих Луках, работали несколько частных телекомпаний, выпускающих свой не очень разнообразный контент в виде вставок на федеральных телеканалах.

Между тем Псковская область оставалась и пока остается чуть ли не единственным регионом России, где 21-я кнопка, которую отдают под региональный телеканал, по-прежнему пустует.

В апреле 2022 года ситуация начала постепенно меняться. В состав госмедиахолдинга вошел телеканал «Первый Псковский».

Решение выглядело рискованным, как минимум потому, что «телевизор» из всех медийных проектов - самый ресурсозатратный проект. Однако в госмедиахолдинге при поддержке правительства Псковской области рискнули.

За полгода «Первый Псковский» полностью переформатировал свою сетку, наполнив ее новыми продуктами, а ежечасно обновляемыми новостными блоками в регионе не может похвастаться даже флагман. В эфире канала стали выходить такие еженедельные программы, как «Псковский телеграм» и «Телеграм Online», «Тема недели», «Бизнес-клуб», «Секреты тела», «Территория закона» и «Сводка ЧП».

Отметим, что «Первый Псковский» куда чаще, чем другие телеколлеги, работал с прямыми телетрансляциями масштабных событий: от парада Победы в Пскове до концерта «На Чудских берегах» в Самолве.

За последний год телеканал не только расширил сетку, но и увеличил охват вещания. Сейчас «Первый Псковский» могут смотреть жители 17 муниципалитетов. Количество телезрителей превысило 475 тысяч человек.

Некоторые эксперты по итогам года торопились сделать выводы относительно перспектив «Первого Псковского», сравнивая его с ГТРК. Отметим несколько принципиальных моментов. Во-первых, финансирование ГТРК, которое является частью большой федеральной структуры, на порядок выше. Во-вторых, число сотрудников на «Первом Псковском», которые ежедневно готовят и выпускают в эфир не только новостные блоки, но и осваивают тематические программы, в разы меньше, чем у их больших коллег. В-третьих, полгода — срок слишком небольшой, чтобы объективно обсуждать успехи или неуспехи любого масштабного ТВ-проекта. В любом случае с появлением в обойме «Первого Псковского» аудитория и каналы доставки информационного продукта, производимого государственным медиахолдингом, расширились.

Больше голосов

Констатируем, что сейчас в регионе госмедиахолдинг является лидером не только по числу каналов коммуникации с жителями Псковской области и совокупному охвату аудитории, но и лидером по количеству площадок для ньюсмейкеров.

В частности, медиацентр Псковского агентства информации был и остается ведущей платформой для пресс-мероприятий в Псковской области. Уже традиционно его спикерами становятся не только региональные персоны, но и основные федеральные гости региона. За год в пресс-конференциях, круглых столах, творческих встречах в медиацентре ПАИ приняли участие более 2 тысяч спикеров.

Безусловно, событий и знаковых явлений в медиапространстве Псковской области в 2022 году произошло гораздо больше, чем может поместиться в наш небольшой обзор. Мы уверены, что одним из основных принципов развития медиа в регионе должен быть не только принцип добросовестной конкуренции, но и взаимоуважения ко всем участникам медийного рынка. У всех ли получится это в текущем году? Вопрос остается открытым.

Коллектив Издательского дома «Медиацентр 60»