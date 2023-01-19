Вокалисты из Пскова стали лауреатами конкурса в Санкт-Петербурге

13:52, 19 января 2023, ПАИ

Учащиеся детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова и Детской школы искусств города Пскова стали лауреатами вокального конкурса «Певческие ассамблеи». Десятое юбилейное певческое состязание прошло в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Среди воспитанников школы дипломы лауреатов I степени получили Ламара Арушанян и Ариана Ампар, II степени - Ирма Барсукова и Варвара Гаврилова, III степени - Анна Муханова, Анна Кузьмина, Анастасия Дмитриева, Илья Брекин, Елизавета Владимирова и Алиса Васильева. Кроме того, Ламара Арушанян и Анна Кузьмина удостоились специальных призов, а Ариана Ампар с дипломом лауреата I степени получила главный специальный приз «Выбор Дмитрия Воскресенского», детского композитора, музыканта, педагога, идейного вдохновителя и главного организатора конкурса.

Детскую школу искусств на конкурсе представил ансамбль народной песни «Светелка». Дети выступили с песнями «Солома» и «На улице дождик» и завоевали звание лауреата I степени.