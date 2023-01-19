Мокрый снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 20 января
Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 20 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью пройдет небольшой снег, а днем в отдельных районах прогнозируют дожди.
Будет дуть северный ветер со скоростью от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днем — от 0 до +2.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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