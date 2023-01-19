Мокрый снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 20 января

12:10, 19 января 2023, ПАИ

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 20 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью пройдет небольшой снег, а днем в отдельных районах прогнозируют дожди.

Будет дуть северный ветер со скоростью от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днем — от 0 до +2.

Атмосферное давление будет выше нормы.